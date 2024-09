Sinner si è lasciato tentare | certi amori non finiscono

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 20 settembre 2024) Janniknon è proprio riuscito a resistere alla tentazione di farlo: certe passioni sono dure a morire, adesso è ufficiale. Nel 2020 aveva preferito concentrarsi sui suoi obiettivi personali. Nel 2024, invece, è stata la tonsillite a mettergli i bastoni tra le ruote. Morale della favola, gli italiani non hanno ancora avuto il piacere di vedere Jannikalle Olimpiadi. Non ha partecipato né ai Giochi di Tokyo, né a quelli di Parigi, decisione che ha generato, in entrambi i casi, non poco malcontento. L’azzurro è finalmente pronto, tuttavia, a fare il suo debutto olimpico. Jannikpronto al debutto olimpico (Instagram) – Ilveggente.itNon lo farà con la racchetta in mano, ma questo particolare nulla toglie all’importanza del ruolo che rivestirà in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.