M5S dal caos al Casalino | Rocco torna parla attacca Conte poi smentisce e torna all’ovile…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024)to, anzi no. In un articolo sul “Foglio” si dichiara amareggiato per la lite in corso tra Giuseppee Beppe Grillo e manifesta dubbi sulla strategia dell’ex premier, di cui è stato sempre un fedelissimo. Affida le sue condifenze, o presunte tale, al giornalista del “Foglio”, conbfessandogli anche di non condividere l’idea di allearsi e appiattirsi sulla sinistra, anche se di dichiara leale a, «consapevole che ci debba essere questo percorso dell’Assemblea Costituente». Nel retroscena riportato da il Foglio dice che « è giusto stare nel campo progressista, se di là ci sono Meloni, Salvini e Tajani. Però il Movimento per funzionare deve essere qualcosa di più ampio e meno ideologico.