Irpef al 33% per il ceto medio la proposta in Manovra

(Di venerdì 20 settembre 2024) Le misure della2025 cominciano a prendere corpo e fra di esse una delle più attese è la riforma dell’, in particolare per quanto riguarda le aliquote per il. Il piano prevede una riduzione delle tasse con un’aliquota del 33% sui redditi tra 28.000 e 60.000 euro, mentre oggi è del 35% per i redditi tra 18.000 e 50.000 euro. L’aliquota del 43% scatterebbe oltre i 60.000 euro, anziché oltre i 50.000 come avviene attualmente. Per il governo Meloni si tratta di un piano ambizioso: lo stanziamento previsto è compreso fra i 2,5 e i 4 miliardi di euro. Meno tasse per ilÈ stato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, vero perno della riforma fiscale del governo Meloni, a svelare il piano parlando a Telefisco del Sole 24 Ore. L’ipotesi prevede poi la conferma degli sgravisui redditi fino a 28.