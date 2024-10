Fai la differenza, ottieni un iPhone 16 Pro oggi | Truffa (Di venerdì 20 settembre 2024) Congratulazioni! Vorremmo offrirti un’opportunità unica per ricevere un nuovo di zecca iPhone 16 Pro! Per rivendicarlo, rispondi a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con noi. Negli ultimi tempi, molti utenti hanno segnalato la ricezione di email fraudolente che promettono fantastici premi in cambio di azioni semplici, come partecipare a un sondaggio. Una delle ultime truffe in circolazione riguarda un presunto “nuovo di zecca iPhone 16 Pro”. Sebbene l’offerta possa sembrare allettante, è importante riconoscere che queste email sono tentativi di frode progettati per ingannare i destinatari e ottenere dati personali o finanziari. (Di venerdì 20 settembre 2024) Congratulazioni! Vorremmo offrirti un’opportunità unica per ricevere un nuovo di zecca16 Pro! Per rivendicarlo, rispondi a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con noi. Negli ultimi tempi, molti utenti hanno segnalato la ricezione di email fraudolente che promettono fantastici premi in cambio di azioni semplici, come partecipare a un sondaggio. Una delle ultime truffe in circolazione riguarda un presunto “nuovo di zecca16 Pro”. Sebbene l’offerta possa sembrare allettante, è importante riconoscere che queste email sono tentativi di frode progettati per ingannare i destinatari e ottenere dati personali o finanziari. (Chiccheinformatiche.com)

Chiccheinformatiche.com - Fai la differenza, ottieni un iPhone 16 Pro oggi | Truffa

Fai la differenza, ottieni un iPhone 16 Pro oggi | Truffa - Come proteggersi da queste truffe Non cliccare sui link sospetti: Se ricevi email di questo tipo, non cliccare sui link e non rispondere. Come funziona la Truffa: “ottieni un iPhone 16 Pro oggi” Il messaggio ricevuto suona così: “Congratulazioni! Vorremmo offrirti un’opportunità unica per ... (Chiccheinformatiche.com)

Fai la differenza, ottieni un iPhone 16 Pro oggi | Truffa - Non rispondere mai direttamente all’email sospetta. Messaggi non richiesti: Se non ti sei iscritto a nessun concorso o non hai avuto interazioni recenti con l’azienda che sembra inviare l’email, è molto probabile che tu sia vittima di una campagna di phishing. Come funziona la Truffa: “ottieni un ... (Chiccheinformatiche.com)

Fai la differenza, ottieni un iPhone 16 Pro oggi | Truffa - Le grandi aziende raramente offrono prodotti costosi in cambio di semplici sondaggi, a meno che non si tratti di programmi chiaramente pubblicizzati. Se l’indirizzo web sembra sospetto o non appartiene a un sito ufficiale, è meglio ignorarlo. ” In apparenza, sembra un’offerta legittima e innocua: ... (Chiccheinformatiche.com)

