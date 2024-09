A Ballando con le Stelle pagato per dimagrire Quanti kg ha perso Alan Friedman e com’è oggi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024)con lesta per partire e tra i concorrenti c’è anche. 68 anni, giornalista esperto di economia e geopolitica, ha collaborato a soli 22 anni nell’amministrazione di Jimmy Carter alla Casa Bianca, mentre in Italia ha condotto programmi per Rai, SkyTG24, La7 e RTV. Attualmente è editorialista per la Stampa e la sua partecipazione allo show è stata ufficializzata a fine luglio scorso. Con un video pubblicato sui canali social del programma di Milly Carlucci, il giornalista con tanto di racchetta da tennis in mano annunciava: “Voi mi conoscete forse come quell’economista, ma faccio molte altre cose nella vita come giocare a tennis con il mio maestro. Forse non sono un grande tennista e neanche un bravo ballerino, però ci provo perché sono lieto di annunciare che dal 28 settembre parteciperò acon le, con la mitica Milly Carlucci”.