Una maglia una storia … la Massese 1985-86 con lo sponsor aggiunto

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ladella-86 Cominciamo con questa settimana un lungo tour di maglie della Toscana, regione bellissima e piena di squadre storiche. Una di queste è quella della, squadra di tradizione che spesso ha militato in terza serie e vi descriverò quella della stagione-86 Laè una bellissima di produzione Umbro, che riforniva tra l’altro anche la vicina e rivale Carrarese. Si tratta di una bellissimainvernale a manica lunga con larghe bande bianconere. Leggermente felpata all’interno, lareca la base del colletto con i due estremi sovrapposti e la parte superiore di colore bianco , allo stesso modo dei polsini. Il tessuto è già in cotone misto acrilico, tipicamente di produzione Umbro anche se questo modello è leggermente felpato all’interno per riscaldare il calciatore durante le partite del periodo invernale.