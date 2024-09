Panchina Milan dopo aver perso Conte i tifosi vogliono Allegri o Sarri…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 19 settembre 2024), idel Diavolo non ci stanno eAntoniouno tra Massimilianoo Maurizio Sarri! Orgoglio italiano! E’ questo che rimarcano idelper quanto riguarda la scelta del possibile sostituto di Paulo Fonseca, la cui posizione è in bilico e verrà valutata in base all’esito della prossima gara dei rossoneri: nientemeno che il derby con l’Inter.Antonioquest’estate, infatti, i supporters del club di via Aldo Rossi non hanno intenzione di assistere a nuove scelte sbagliate. Massimilianoo Maurizio Sarri: è uno tra loro due l’allenatore che irossoneri si augurano di vedere sulladelin caso di esonero di Paulo Fonseca. Sì, perché nel calcio italiano la conoscenza del nostro campionato è essenziale per fare bene.