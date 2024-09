L’ex presidente della Juventus testimone del caso-Suarez

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024), Andrea Agnelli, testimonierà, nel corsoprossima udienza, al processo per il presunto esame farsa di Italiano, sostenuto all’Università per stranieri il 17 settembre 2020, da Luis, attaccante uruguaiano del Barcellona all’epoca dei fatti e in procinto di passare ai bianconeri proprio all’ultimo tuffo del calciomercato 2020. La, ha ricostruito l’accusa, era interessata al giocatore, ma serviva che fosse comunitario. Da qui la necessità di ottenere la cittadinanza e le presunte "forzature" per far superare al calciatore l’esame e nei tempi utili a poterlo tesserare.