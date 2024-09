Kate Middleton | il fratello racconta il momento più difficile del royal wedding

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 19 settembre 2024) A distanza di anni, le nozze dicon il principe William suscitano ancora curiosità. Jamesminore della principessa, ha dipinto un nuovo scorcio sull’eventondo ilpiùdella cerimonia. Al piccolo dei, infatti, è stata diagnosticata la dislessia all’età di 11 anni. Tuttavia, ha dovuto leggere un passo della Bibbia aldella sorella. Ilminore dihato all’interno della sue memorie, Meet Ella: The Dog Who Saved My Life, di essere rimasto sorpreso quando il principe William egli hanno chiesto di leggere durante il loro matrimonio. Jameshato i dettagli di quell’episodio del 2011 all’Abbazia di Westminster in un estratto della sua autobiografia, pubblicato dal Daily Mail il 14 settembre.