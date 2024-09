Il piccolo Tobi annegato I genitori sono senza casa | vogliono restare a Spinetoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo il funerale delGavin, il bambino nigeriano di tre anni mortonel canale irriguo a San Pio X, a, sulla vicenda è calato il velo dell’indifferenza. I riflettori sispenti e la famiglia delè rimasta sola con tutti i suoi problemi e il suo profondo dolore da elaborare. Purtroppo va sottolineato che sulle disgrazie collettive e anonime, siamo spesso indifferenti. Cialcune tragedie che rimarranno però come incise a fuoco nella memoria di ciascuno di noi e quella diè una di queste, nessuna persona che ha un briciolo di cuore può dimenticare lo strazio per la morte di quel bimbo bellissimo e dallo sguardo pieno di luce. Adesso però ci, cherimasti letteralmente in mezzo alla strada e nessuno alza un dito per aiutarli, stanno cercando un, un appartamento, un monolocale.successo.