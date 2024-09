Arrestato il Re della Droga | Casa Diventa Base Operativa 10 Denunciati

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Chieti - Indagini approfondite portano all'arresto di un 52enne e alla denuncia di numerosi complici. Le indagini condotte dai carabinieri di Ortona, durate dai mesi di febbraio 2023 a giugno 2024, hanno portato all'arresto di un 52enne del posto, identificato con le iniziali T.T., noto per i suoi numerosi precedenti penali. L'uomo, che ha operato come spacciatore di sostanze stupefacenti, aveva trasformato la propria abitazione in una vera e propria centrale di spaccio. Ogni giorno, T.T. riceveva clienti per la vendita di droghe. A seguito di un'operazione di controllo, i carabinieri hanno imposto agli arresti domiciliari T.T., sequestrando circa 300 grammi di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi.