Tre Valli Varesine 2024 torna la storica gara di ciclismo | quando dove e percorso

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Busto Arsizio (Varese), 18 settembre– Tutto pronto, a Busto Arsizio, per la 103esima edizione della Treciclistica della provincia di Varese e una delle 'classiche' su strada più importanti d'Italia. La manifestazione - presentata oggi – si svolgerà martedì 8 ottobre e, per il quarto anno consecutivo, vedrà la partenza da Busto Arsizio e l'arrivo a Varese, su undi 200 chilometri. Tra le novità di quest'anno, l'introduzione della salita delle '5 Piante', che da Gavirate, frazione Oltrona, porta allo strappo di Barasso che finisce davanti al Municipio e poi ancora un po’ di salita passando per Luvinate e Casciago. Saranno 25 le squadre partecipanti, di cui 17 WorldTeams e 8 ProTeams, per un totale di 175 atleti. All'evento ha partecipato anche l'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.