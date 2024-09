Titan le prime immagini del relitto del sommergibile | il video sul fondo del mare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La Guardia Costiera statunitense ha presentato un nuovoche offre la “prova definitiva” della catastrofica implosione del, affondato durante una discesa verso ildelic lo scorso giugno. Il filmato, divulgato dal Coast Guard Marine Board of Investigation, mostra ildeladagiato sul fondale dell’Oceano Atlantico, a oltre 3700 metri di profondità. Leconfermano l’implosione che ha causato la morte di tutti e cinque i passeggeri a bordo, avvenuta meno di due ore dopo l’inizio dell’immersione. L’indagine, tuttora in corso, ha rivelato che ilnon era stato sottoposto a una revisione indipendente, una pratica standard per garantire la sicurezza di tali operazioni. Durante l’udienza, sono stati chiamati a testimoniare i principali dirigenti di OceanGate, l’azienda che gestiva il