Mondiali di pattinaggio Alice Sorcionovo è stata la migliore delle azzurre nella gara dei 500 metri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Settima500su pista,torna a correre oggi aidiche si stanno disputando in Abruzzo. La squadra azzurra, come le Nazionali degli altri Paesi in, si è trasferita da Montesilvano a Sulmona per le gare su strada, ma la pioggia di queste ore sta condizionando la competizione. La giovane atleta di Montecosaro, in ogni caso, affronta la prova del giro sprint lungo un anello stradale di 300che gli organizzatori hanno disegnato sulla piazza di Sulmona. La prima impresa, per tutti, sarà quella di riuscire a non scivolare sul bagnato. Tornando alla prova su pista, corsa a Montesilvano,ha chiuso la 500al settimo posto, dopo aver raggiunto le semifinali. Èlae a livello europeo soltanto altre due atlete si sono classificate davanti a lei.