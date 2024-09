Migranti | Casarini Mediterranea ‘ci vogliono impedire soccorso in mare su ordine Salvini’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Palermo, 18 set. (Adnkronos) – “tentare di impedirci di andare ina soccorrere le persone. Non sfugge a nessuno che questo avviene in un momento particolare, una visita che avviene durante il processo a Salvini. Occasionalmente. E non dico altro. Vorrei solo ricordare che noi in quel processo siamo parte vivile. Il Tribunale dovrebbe venire a conoscenza di questo. Dopo l’ispezione di ieri ci hanno ordinato di sbarcare tutti i mezzi dia bordo”. E’ la denuncia di Luca, capo missione diSaving Humans, dopo l’ispezione dellaJonio, avvenuta ieri. “Sudel ministro Matteo Salvini”, dice