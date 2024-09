Louis Vuitton Cup Luna Rossa oggi | a che ora e dove vedere diretta in tv

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) (Adnkronos) – Dopo una giornata di pausa, prevista dal regolamento,mercoledì 18 settembretorna in acqua per laCup 2024. In gara ci sono ancora quattro equipaggi che si giocano l’accesso alla finale che darà poi la possibilità di sfidare New Zealand in America’s Cup.affronterà American Magic. INEOS Britannia vs Alinghi (ore 14)vs American Magic (ore 14.45) INEOS Britannia vs Alinghi (15.20)vs American Magic (15.50) Sarà possibiletutte le gare, a partire dalle 14, inin chiaro su Italia 1. Per lo streaming in, ci si può collegare al portale Mediaset Infinity. Per gli abbonati, anche su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup.Cup,: a che ora ein tv seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .