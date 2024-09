L’acqua inonda il distretto sanitario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Basta una precipitazione più intensa del normale e, di nuovo, alcune zone critiche della città finiscono sott’acqua e si verificano disagi. "Un dilavamento ha interessato la zona di via della Montagnola con fango e detriti finiti sulla strada. In questo caso abbiamo chiuso temporaneamente un tratto della via per velocizzare le operazioni di pulizia e messa in sicurezza" ha subito informato il sindaco Massimiliano Ciarpella. In quella zona ha sede anche ildell’Ast 4, che ha registrato infiltrazioni di acqua e fango.piovana e la melma hanno raggiunto il piano seminterrato della struttura dove attualmente opera il Sert, e il piano terra, dove c’è il poliambulatorio.