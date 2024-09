Gremlins | The Wild Batch il lato oscuro di Gizmo emerge nel trailer della serie animata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La saga deiprosegue con laThe, in arrivo il 3 ottobre, ecco ildei nuovi episodi. Amblin ha condiviso il: The, in arrivo sugli schermi americani di Max dal 3 ottobre. Nel video si anticipano delle spettacolari scene delle puntate che mostrano i protagonisti compiere un viaggio da Shangai agli Stati Uniti, mentre ildirischia dire. Cosa racconterà TheLa nuova stagione dello show animatosaga deiseguirÃ, Sam ed Elle mentre arrivano a San Francisco, essendo alla prova con ancora più magia, mistero e caos legato ai Mogwai. Andando alla ricerca di un gruppo di Mogwai malvagi, gli eroi