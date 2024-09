L’eliambulanza non può atterrare | Attendiamo il collaudo della pista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Il sindaco di Montefiore dell’Aso, Nazzareno Ciarrocchi, fa chiarezza riguardo a quanto avvenuto giovedì in occasione del doppio incidente avvenuto sul territorio comunale e del conseguente intervento del. Icaro non è potuto infattisulladi atterraggio per l’elisoccorso a causamancanza delche dovrebbe avvenire entro la metà del mese di dicembre. Ma quel giorno si è ovviato tempestivamente al problema facendol’elicottero all’interno del campo sportivo comunale.