La truffa del finto idraulico cavallo di ritorno per una caldaia | La rivolete? Datemi 585 euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 17 settembre 2024) Sulla zona di Milano c’è un malvivente che da tempo riesce a mettere a segno delle truffe a raffica, spacciandosi di volta in volta per, operaio, montatore di tende ecc. Nella sua rete questa volta ci è finita una famiglia truca che, sabato 14 settembre, ha dovuto contattare unper problemi alla. Hanno cercato sul web e hanno trovato il numero di un 41enne, personaggio noto alle forze dell’ordine per le sue continue truffe. L’uomo si è presentato a casa della famiglia turca verso le 22:00 e non solo non ha riparato il guasto, ma si è addirittura portato via lapretendendo 585per restituirla. Nei suoi confronti pende l’accusa di tentata estorsione e violenza privata.