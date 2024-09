Inaugurato a Pettino il monumento dedicato a Sergio Ramelli | polemiche e memoria storica

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 17 settembre 2024) L'Aquila - Cerimonia in ricordo dello studente del Fronte della Gioventù, ucciso negli anni di piombo. Dibattito acceso per il contributo comunale di 11mila euro. Sabato scorso è stato ufficialmenteil nuovoindiin via Leonardo da Vinci, a, nei pressi del Liceo Classico "Cotugno". La targa ricorda il giovane, "brutalmente ucciso a soli 18 anni nel 1975 da un gruppo legato ad Avanguardia Operaia", come riportato dal gruppo Facebook “Avamposto Piazza Fontesecco”. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. Il Comune dell’Aquila ha destinato un contributo di 11mila euro per la realizzazione del, un investimento che ha suscitato diversein ambito politico e cittadino.