Criminalità calano le denunce Furti truffe e frodi telematiche fanno registrare un balzo avanti

(Di martedì 17 settembre 2024) Il poco ambito ’scettro’ di capitale italiana deinelle abitazioni anche per il 2023 resta alla città della Torre pendente, stando alle statistiche diffuse dal Sole24Ore e inserite nella classifica annuale “Indice della“, che analizza il numero dei delitti segnalati sul territorio con riferimento allo scorso anno. Pisa si posiziona al 18esimo posto nella classifica generale, da lei le altre toscane sono Firenze (3°), Prato (7°) e Livorno (10°). Rispetto allo scorso anno, quando si era assestata al 16esimo posto, c’è daun miglioramento per quanto riguarda il rapporto della nostra provincia con la. E lo dimostra la diminuzione delle: sono state 16978 nel 2023 – 4060,8 segnalazioni di reato ogni 100mila abitanti – contro le 17329 dell’anno precedente, per 4162,4 segnalazioni ogni 100mila abitanti.