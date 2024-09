C' è vita oltre il grande nulla estivo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 17 settembre 2024) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Governo e maggioranza battono qualche colpo. E mostrano capacità di riprendere l’iniziativa dopo gli sballottolamenti estivi, dalla vicenda Sangiuliano alle intemperanze di molti esponenti anche storici dei partiti, dalle spinte laterali di Forza Italia alla situazione giudiziaria di Matteo Salvini. Ecco, dopo tutto questo e tanto altro, grazie all’economia e all’Europa (non proprio i terreni su cui avremmo scommesso che si sarebbe espressa la forza del governo Meloni) riprende per il governo la possibilità di avviare riforme, indicare prospettive, gestire rapporti europei e internazionali stando dalla parte da cui si può influire.