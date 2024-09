Vecchioni in posa con la regina del selfie | instantanea della doppia morale della sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Maria Rosaria Boccia muove ogni giorno un passo sul viale del tramonto. Ridotta ormai a inseguire Gennaro Sangiuliano nell'eremo di Greccio, per poi taggare Mario Draghi fuori contesto, canticchiarea Radio Rock lanciando sondaggi sui social e inventarsi ogni giorno una polemica con un nuovo personaggio, ultima in ordine di tempo il maestro Beatrice Venezi, che non se la fila. «Taggo ergo sum» pare la cifranostra, avvezza anche alseriale con i vip, chiunque essi siano.  Lal'ha eletta capo dell'opposizione e i suoi intellettuali di riferimento la utilizzano per denigrare il Governo. Ma, ahiloro, chi di Boccia ferisce Vedi l'episodio di cui è stato protagonista Robertonel tempio politically correct che è In altre parole, condotto da Massimo Gramellini su La7.