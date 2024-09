Milano città delle opportunità? Ma poi si fa un bagno di realtà e i tanti delusi guardano altrove

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024)– Alessandro Rosina, docente di Demografia e Statistica alla Cattolica,resta fortemente attrattiva, per molti è ladove poter realizzare i sogni. Come si caratterizza questa ripresa, fra carovita, calo demografico e difficoltà di trovare casa per i nuovi studenti universitari che scelgono di venire a studiare qui? “Una ripresa faticosa. Da un lato c’è in atto un processo demografico che la rende carente di giovani, visto il basso tasso di natalità che condivide con il resto dell’Italia, e che riguarda altreeuropee anche se noi ne soffriamo di più. Dall’altra compensa questo svantaggio della bassa natalità con la capacità di attrarre giovani da fuori e anche a livello internazionale.