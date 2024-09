Gli ex importanti di Clarissa Burt Francesco Nuti e Massimo Troisi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024)è nota per due questioni: la sua professione di modella e attrice e le sue storie d’amore con. Al cinema debutta con il film intitolato Caruso Paskoski di padre polacco in cui recitava accanto al regista e protagonista Francesco Nuti. Nel 1986 si innamora proprio di lui e divengono una coppia per circa un anno e mezzo. Tuttavia, le cose non sono andate come speravano e poco prima che uscisse il film si lasciano. Per questo motivo lei non si presenta nemmeno alla prima della pellicola, proprio perché non voleva incontrarlo, e aveva svelato che per vederlo aveva dovuto comprare il biglietto. La fine di questo grande amore l’ha segnata nel più profondo fino a quando conosce un altro importante volto del cinema italiano. Stiamo parlando di