David Juventus anche il club bianconero accoglie l’arrivo del canadese al J Medical | il VIDEO scatena i tifosi

David Juventus, anche il club accoglie l’arrivo al J Medical. VIDEO già virale sui social del centravanti al J Medical, con il primo bagno di folla. Jonathan David è ufficialmente arrivato in Italia, pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la Juve. Dopo essere atterrato presso l’aeroporto di Malpensa, il talentuoso attaccante canadese si è diretto direttamente verso il J Medical di Torino per sostenere le consuete visite mediche, prima di firmare ufficialmente il contratto con il club bianconero. David al Jmedical? pic.twitter.comKVDeupPl9f — JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2025 Il trasferimento del giovane attaccante, arrivato a parametro zero dal Lille, è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com