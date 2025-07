Ariano Film Festival | masterclass esclusiva con Matteo Garrone

Preparati a immergerti nel mondo del grande cinema con l’attesissima masterclass esclusiva di Matteo Garrone, uno dei registi italiani più premiati e acclamati a livello internazionale. In occasione della XIII edizione dell’Ariano International Film Festival, dal 28 luglio al 3 agosto 2025, questa opportunità unica offrirà agli appassionati e agli aspiranti cineasti un’occasione irripetibile di apprendere dai maestri. Non perdere l’evento che potrebbe cambiare il tuo sguardo sul cinema!

Tempo di lettura: < 1 minuto Il grande cinema protagonista alla XIII edizione dell ’Ariano International Film Festival: masterclass esclusiva con M atteo Garrone. In occasione della XIII edizione dell’Ariano International Film Festival, in programma da 28 luglio al 3 agosto 2025, si terrà una masterclass d’eccezione con Matteo Garrone, tra i cineasti italiani più premiati e apprezzati a livello internazionale. Lunedì 28 luglio 2025, alle ore 17:00, presso la Sala conferenze del Palazzo degli Uffici di Ariano Irpino (AV), il regista sarà protagonista di un evento esclusivo. Una lezione magistrale che offrirà uno sguardo privilegiato sul suo approccio artistico, sul metodo di lavoro, sul rapporto con gli attori, sulla forza visiva della narrazione e sull’impiego del realismo come cifra stilistica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it