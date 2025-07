Imprese Bianco Lavazza | Il progetto Nuvola è il landmark del Gruppo

Nel cuore di Torino, la Nuvola Lavazza si erge come il vero simbolo del gruppo: un’icona innovativa che va oltre il semplice edificio. Qui, valori, brand e comunità si incontrano in un’esperienza coinvolgente, riflettendo l’impegno sociale e l’architettura collaborativa dell’azienda. La Nuvola rappresenta molto più di uno spazio fisico: è il punto di riferimento che incarna lo spirito e la visione di Lavazza, un vero e proprio landmark del futuro.

"Nuvola è il landmark del gruppo Lavazza. Lo è partendo dal purpose: quando si entra, infatti, si leggono i valori dell'azienda, i vari brand che ne fanno parte, ma si accede soprattutto a un mondo che ha fatto dell'architettura sociale e del coinvolgimento di diversi stakeholder pubblici e comunità un incontro in un'esperienza.

