Modello 730 chi avrà il rimborso a luglio | le date dell' accredito e come riceverlo

Hai presentato il modello 730 e ti chiedi quando arriverà il rimborso? Ecco tutto quello che devi sapere: i lavoratori dipendenti riceveranno il rimborso a luglio, mentre i pensionati da agosto. Per chi non ha un sostituto d’imposta, l’accredito sarà più lontano, tra dicembre 2025 e marzo 2026. Scopri come monitorare la tua pratica e ricevere il denaro senza stress!

Partiti i rimborsi Irpef del modello 730: i lavoratori dipendenti li ricevono a luglio, i pensionati da agosto. Chi non ha un sostituto d'imposta dovrà attendere fino a dicembre o marzo 2026.

Modello 730: scadenze e tempistiche per il rimborso nella busta paga di luglio - Se, attraverso il calcolo delle detrazioni e deduzioni, risulta che nel 2024 hai diritto a un rimborso fiscale, non perdere tempo: conoscere le scadenze e le tempistiche di presentazione del Modello 730 è fondamentale per riceverlo già nella busta paga di luglio.

