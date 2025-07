Anticipazioni Tim Summer Hits del 4 luglio la scaletta dell’ultimo appuntamento

Sei pronto a vivere l’ultimo emozionante capitolo di questa estate musicale? Venerdì 4 luglio su Rai1, il palco di Tim Summer Hits 2025 si trasforma nell’epicentro delle hit più ascoltate dell’anno. Con Carlo Conti e Andrea Delogu alla guida, ci aspettano ospiti sorprendenti e performance indimenticabili. Non perdere l’appuntamento conclusivo di questa stagione. Sei curioso di scoprire chi salirà sul palco? Continua a leggere!

Siamo pronti per l’ultimo giro di note? Venerdì 4 luglio va in onda su Rai1 l’appuntamento finale del Tim Summer Hits 2025, lo show musicale che ha accompagnato l’inizio dell’estate con le esibizioni da Piazza del Popolo a Roma. Anche per l’ultima delle quattro serate ritroveremo al timone Carlo Conti e Andrea Delogu, una coppia ormai rodata. La serata parte come sempre alle 21.30, con una scaletta ricca di ospiti e grandi successi dell’anno. Preparatevi a ballare, anche se da casa, perché si chiude in bellezza: ecco le anticipazioni e la scaletta. Anticipazioni Tim Summer Hits del 4 luglio, l’ultimo appuntamento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Tim Summer Hits del 4 luglio, la scaletta dell’ultimo appuntamento

In questa notizia si parla di: summer - hits - luglio - scaletta

Tim Summer Hits 2025, quarta puntata con Baby K, Nek, Ghali, Raf - Preparati a vivere un’altra notte di pura musica e emozioni con la quarta puntata dei Tim Summer Hits 2025! Ospiti d’eccezione come Baby K, Nek, Ghalì e Raf si esibiranno davanti a un pubblico entusiasta in Piazza del Popolo, Roma.

Tim Summer Hits 2025, gli artisti in scaletta nella quarta puntata del 4 luglio Vai su X

Avete voglia di ballare? SABATO 5 LUGLIO torna il FESTIVALBAR al KILL JOY SUMMER FESTIVAL In scaletta tutti i grandi successi dell'estate, accompagnati da video originali con testi da poter seguire in sincrono e una superband tutta DAL VI Vai su Facebook

La scaletta dell'ultima puntata di Tim Summer Hits 2025: cantanti, dove vederlo in tv e in streaming, tutto quello che c'è da sapere; Tim Summer Hits 2025, quarta serata (4 luglio): ospiti, scaletta, chi canta stasera; Tim Summer hits 2025, la quarta serata del 4 luglio: la scaletta di cantanti e ospiti su Rai 1.

Tim Summer Hits, stasera (venerdì 4 luglio) l'ultima puntata: la scaletta, i cantanti e dove vederlo in tv - Roma e la sua Piazza del Popolo fanno da cornice al nuovo appuntamento con “Tim Summer Hits”, la kermesse musicale condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu in onda stasera in ... Scrive ilmessaggero.it

La scaletta dell'ultima puntata di Tim Summer Hits 2025: cantanti, dove vederlo in tv e in streaming, tutto quello che c'è da sapere - Il quarto e ultimo appuntamento con il concerto dell'estate condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu va in onda venerdì 4 luglio alle 21. Come scrive msn.com