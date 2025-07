Salerno Liceo Alfano I | scuola capofila della rete nazionale dei Licei Musicali e Coreutici

Il Liceo Alfano I di Salerno brilla ancora di più: riconosciuto come scuola capofila e coordinatrice nazionale della Rete dei Licei Musicali e Coreutici, sotto la guida della Dirigente Elisabetta Barone. Questo prestigioso risultato conferma l’eccellenza e l’impegno dell’istituto nel promuovere un’offerta formativa di alta qualità. Un traguardo importante che mette Salerno al centro della scena musicale e culturale del paese, rafforzando il ruolo di eccellenza dell’istituto.

La Dirigente Scolastica Elisabetta Barone eletta Coordinatrice Nazionale. Con comunicazione ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in data 3 luglio, è stato reso noto che in data 20 giugno è stata eletta scuola capofila della Rete Nazionale dei Licei Musicali l'istituzione scolastica: Liceo "Alfano I" di SALERNO, Dirigente scolastico Prof.ssa Elisabetta Barone. La prof.ssa Barone è stata contestualmente eletta coordinatrice nazionale della Rete, che torna così operativa dopo alcuni anni di sospensione. La Rete, nata nel 2011 per valorizzare e sostenere l'identità dei licei musicali e coreutici italiani, ha avuto un ruolo fondamentale nel promuovere una visione comune per l'intero sistema formativo attraverso seminari, linee guida, riflessioni condivise e una piattaforma online di riferimento.

