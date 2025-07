Clamoroso in Nazionale Silvio Baldini in pole per la panchina | colloqui in corso a Coverciano

Clamoroso colpo di scena nel calcio italiano: Silvio Baldini, ex tecnico del Pescara e protagonista di recenti successi, è in pole position per allenare la Nazionale. Le trattative sono in corso a Coverciano, alimentando speranze e aspettative tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo la delusione della recente sconfitta contro la Norvegia, l’idea di vedere Baldini alla guida degli azzurri diventa sempre più concreta. L’Italia avrà presto un nuovo volto in panchina? Restate con noi per scoprirlo.

Silvio Baldini entra nell'orbita della Nazionale Italiana. Non utopia, ma possibile realtà. L'ex tecnico del Pescara sarà oggi a Coverciano per discutere della proposta azzurra. All'indomani della disfatta della Nazionale italiana Oslo contro la Norvegia, risuonavano le parole di Silvio Baldini. L'allenatore, fresco di promozione in Serie B con il Pescara (vittoriosa ai rigori nella finale playoff contro la Ternana), tuonava così sulla disaffezione generale verso i colori azzurri dei nostri tempi: "Il problema non è Spalletti, ma una generazione di persone che non sa più cos'è la bandiera italiana, cosa vuol dire indossare la maglia azzurra.

Silvio Baldini spara a zero sugli azzurri: “Non sanno cos’è la bandiera, l’ultima nazionale vera quella dell’82” (video) - Silvio Baldini, con la sua schiettezza e passione travolgente, si è conquistato il cuore dei tifosi italiani.

