Imprese Morvilli Qubit | Lo spazio fisico crea conoscenza ed esperienza della marca

Nel mondo del branding, lo spazio fisico diventa un potente alleato per costruire conoscenza ed esperienza della marca. Luca Morvilli, CEO del Gruppo Qubit, sottolinea come l'uso professionale di questo ambiente, con un approccio da comunicatori, possa fare la differenza. In un’epoca in cui il contatto diretto assume un ruolo cruciale, capire come valorizzare gli spazi diventa fondamentale per distinguersi e creare un impatto duraturo.

(Adnkronos) – "Il branding è lo spazio fisico e oggi è più importante di ieri nel contribuire a creare una conoscenza e un'esperienza della marca. L'importante è che lo spazio fisico venga utilizzato con metodi professionali e con un approccio da comunicatori e non da architetti o arredatori". Così Luca Morvilli, ceo del Gruppo Qubit, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: spazio - fisico - morvilli - qubit

Hiro Design apre il suo primo store a Verona: nasce lo spazio fisico di una community 100% digitale - l'innovazione digitale incontra l'esperienza reale. HIRO Design, con il suo primo store a Verona, non è solo un negozio, ma un punto di riferimento per una community che abbraccia il futuro.

Imprese, Morvilli (Qubit): Lo spazio fisico crea conoscenza ed esperienza della marca; Imprese, Morvilli (Qubit): Da 35 anni ‘Carmi e Ubertis’ crea identità di marca; Imprese, Pedrazzini (Assolombarda): Narrazione tangibile in progettazione spazi.

Imprese, Morvilli (Qubit): "Lo spazio fisico crea conoscenza ed esperienza della marca" - "Il branding è lo spazio fisico e oggi è più importante di ieri nel contribuire a creare una conoscenza e un'esperienza della marca. Da msn.com

Qubit, Morvilli "La reputazione delle aziende è un asset economico" - La reputazione delle aziende "è un asset economico, non è un asset di immagine: oggi per le aziende avere una buona reputazione vuol dire guadagnare di più". Lo riporta laprovinciacr.it