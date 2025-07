Esplosione a Roma tragedia sfiorata al centro estivo per bambini | Piovevano sassi e vetri | VIDEO

Un’esplosione improvvisa a Roma ha rischiato di trasformarsi in una tragedia annunciata. La mattina di venerdì 4 luglio, un boato ha sconvolto il quartiere, con sassi e vetri che volavano come schegge di un campo di battaglia, vicino a un centro estivo per bambini. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei soccorritori e alla sorte, nessuno è rimasto ferito gravemente. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza nelle nostre città.

Poteva essere una strage come dimostrano i campi da tennis ridotti a un vero e proprio campo di battaglia in seguito all’esplosione avvenuta nella mattinata di venerdì 4 luglio a Roma. A pochi metri dalla stazione di rifornimento che è esplosa, forse dal distacco di una pompa di una cisterna, si trova il campo sportivo Villa De Sanctis che, come molti altri, in questi giorni ospita un centro estivo per bambini. Erano circa dieci i bambini già arrivati per iniziare la giornata, che sono stati immediatamente evacuati nel momento in cui una colonna di fumo nero si è alzata in cielo, prima delle due devastanti esplosioni. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Esplosione a Roma, tragedia sfiorata al centro estivo per bambini: “Piovevano sassi e vetri” | VIDEO

