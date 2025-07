Nasce Ambiente d’Italia, la rivista degli eco-sovranisti che unisce patriottismo e sostenibilità. Tra stucchi d’epoca e velluti di Palazzo Panfili, il 3 luglio a Roma è stato presentato un nuovo modo di parlare di ambiente, senza compromessi ideologici. Con un approccio in cui difendere la natura significa anche tutelare l’uomo, questa pubblicazione vuole ridefinire il dibattito ecologico con un tocco di orgoglio nazionale. La sfida? Unire cuore e ragione per un futuro più sostenibile e patriottico.

