Sofia Coppola lancia il cinema all'aperto al Louvre | Una grande festa estiva

L’estate si accende di magia con il Cinema all’aperto al Louvre, un evento che unisce cultura e divertimento sotto le stelle. Immaginate luci soffuse, bibite rinfrescanti e sdraio fronte piramide: un’oasi di relax e arte nel cuore di Parigi. La regista Sofia Coppola ha inaugurato questa straordinaria iniziativa, trasformando il Louvre in un palcoscenico di pellicole e emozioni. Una grande festa estiva da non perdere.

(askanews) – Lucine d'atmosfera, bibite rinfrescanti, sdraio in piazza davanti al Louvre. Una bella occasione per unire cultura e divertimento, soprattutto in queste afose serate di inizio luglio, particolarmente calde in Francia come nel resto d'Europa. La regista statunitense Sofia Coppola ha partecipato all'inaugurazione del Cinéma Paradiso Louvre 2025, cinema all'aperto proprio davanti alla piramide trasparente del museo, una delle location più tipiche della capitale francese. All'evento il primo film: " Il giardino delle vergini suicide".