Malore improvviso muore Angelo Campani direttore generale di Credem Banca

Una notizia drammatica scuote il mondo della finanza: Angelo Campani, stimato direttore generale di Credem Banca, è improvvisamente scomparso a causa di un malore. La sua perdita rappresenta un vuoto incolmabile per l’istituto e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Dipendenti, colleghi e azionisti si stringono alla famiglia in questo momento di dolore. Il consiglio di amministrazione si riunirà il 9 luglio per affrontare le conseguenze di questa perdita e continuare il cammino con rinnovata determinazione.

Il direttore generale di Credem Banca Angelo Campani è morto stamattina a seguito di un improvviso malore. I dipendenti, il consiglio di amministrazione di Credem e di Credemholding e gli azionisti esprimono le condoglianze alla moglie, ai figli e a tutta la sua famiglia. Il consiglio di amministrazione, si legge in una nota, è stato convocato per il prossimo 9 luglio al fine di assumere le conseguenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Malore improvviso, muore Angelo Campani direttore generale di Credem Banca

In questa notizia si parla di: credem - malore - improvviso - angelo

Malore improvviso stronca Angelo Campani, Direttore Generale di Credem Banca; Credem, morto DG Angelo Campani per improvviso malore; Morto all’improvviso Angelo Campani, direttore generale del Credem.

Malore improvviso, muore Angelo Campani direttore generale di Credem Banca - Il direttore generale di Credem Banca Angelo Campani è morto stamattina a seguito di un improvviso malore . Come scrive msn.com

Reggio Emilia, morto Angelo Campani, direttore generale di Credem Banca - Reggio Emilia E’ morto a causa malore improvviso Angelo Campani, 62 anni, direttore generale di Credem Banca. Scrive msn.com