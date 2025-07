Esplode distributore a Roma nel quartiere Prenestino Labicano il sopralluogo del sindaco Gualtieri

Una violenta esplosione ha scosso il quartiere Prenestino Labicano di Roma, vicino alla fermata Teano della Metro C, provocando paura e sconcerto tra i cittadini. L'incendio in un distributore di carburanti si è trasformato in un episodio drammatico, con il sindaco Gualtieri prontamente sul luogo per valutare i danni e garantire la sicurezza pubblica. La città si stringe attorno alle vittime di questa tragedia, mentre le autorità avviano le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 Una violentissima esplosione si è verificata a Roma nel quartiere Prenestino Labicano, nei pressi della fermata Teano della Metro C. L'esplosione, avvertita da tutta la Capitale, è seguito a un incendio sviluppatosi in un distributore di carburanti. Il sindaco Gualtieri ha compiuto un sopralluogo sul posto. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Esplode distributore a Roma nel quartiere Prenestino Labicano, il sopralluogo del sindaco Gualtieri

In questa notizia si parla di: roma - distributore - quartiere - prenestino

A Roma è esploso un distributore di benzina - Un'evacuazione di emergenza ha scosso Roma venerdì mattina, quando alle 8:00 un’esplosione ha devastato il distributore di benzina e Gpl in via dei Gordiani.

Fumo e fiamme dopo l'esplosione ad un distributore di carburante a Roma, nel quartiere Prenestino. Almeno 21 le persone rimaste ferite, la procura ha avviato un'indagine. #ANSA Vai su X

Sky tg24. . Un violento boato ha scosso questa mattina via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a Roma, per l’esplosione di una cisterna presso un distributore. Secondo le prime informazioni, i vigili del fuoco erano stati allertati per l’incidente di un camion c Vai su Facebook

Esplosione al distributore del Prenestino a Roma, colonna di fumo e 21 feriti; Roma, esplosione devastante in un distributore al Prenestino: almeno 21 feriti, panico tra i residenti; Questura, 27 i feriti, 50 le persone evacuate. “Mezz’ora dopo sarebbe stata una strage” - Gualtieri: Evitate conseguenze molto più gravi (Video).

Esplode distributore a Roma nel quartiere Prenestino Labicano, il sopralluogo del sindaco Gualtieri - (Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 Una violentissima esplosione si è verificata a Roma nel quartiere Prenestino Labicano, nei pressi della fermata Teano della Metro C. Riporta quotidiano.net

Roma, esplode un distributore Gpl al Prenestino: panico in città, 29 feriti - L’incendio si è esteso a un deposito giudiziario che si trova alle spalle del distributore e a un centro sportivo adiacente. Lo riporta milanofinanza.it