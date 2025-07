Ormai grande E somiglia tanto Ambra Angiolini il figlio Leonardo avuto da Francesco Renga

Ormai grande e con un volto che ricorda tanto Ambra Angiolini, il giovane Leonardo, figlio di Francesco Renga e dell’attrice, ha vissuto un momento speciale: l’esame di maturità. Un evento raro anche per i fan, che hanno potuto ammirare alcuni scatti condivisi su Instagram. Gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che ha catturato l’attenzione, suscitando entusiasmo e curiosità tra tutti gli appassionati di questa affascinante famiglia.

