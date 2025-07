La morte di Viviana e del piccolo Gioele la Procura di Patti ha rigettato l' istanza di riapertura indagini chiesta da Daniele Mondello

La tragica scomparsa di Viviana Parisi e del piccolo Gioele ha segnato profondamente la comunità di Patti, ma la recente decisione della Procura di rigettare l’istanza di riapertura delle indagini presentata da Daniele Mondello riaccende il dibattito sulla verità di quella drammatica vicenda. La decisione, firmata dal pubblico ministero, lascia ancora molte domande senza risposta, alimentando interrogativi e speranze di chiarimenti.

La Procura della Repubblica di Patti ha rigettato l’istanza di riapertura delle indagini presentata la scorsa settimana da Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e papà di Gioele, mamma e figlio scomparsi tragicamente nell’agosto 2020 nelle campagne di contrada Sorba a Caronia e ritrovati privi di vita a distanza di giorni nelle stesse vicinanze. Il rigetto dell’istanza stato firmato dal. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La morte di Viviana e del piccolo Gioele, la Procura di Patti ha rigettato l'istanza di riapertura indagini chiesta da Daniele Mondello

In questa notizia si parla di: istanza - viviana - gioele - procura

Morte Viviana e Gioele, per la Procura le indagini non vanno riaperte ma la famiglia protesta: "Denigrato il lavoro dei nostri consulenti" https://ift.tt/LU1rScD https://ift.tt/XF2Hweq Vai su X

Morte Viviana e Gioele, per la Procura le indagini non vanno riaperte ma la famiglia protesta: Denigrato il lavoro dei nostri consulenti; La morte di Viviana e del piccolo Gioele, la Procura di Patti ha rigettato l'istanza di riapertura indagini c; Morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele: archiviate le indagini.

La morte di Viviana e del piccolo Gioele, la Procura di Patti ha rigettato l'istanza di riapertura indagini chiesta da Daniele Mondello - Una vicenda drammatica che scosse l’intera nazione su cui Daniele Mondello, marito di Viviana e papà del piccolo che non si è mai rassegnato ad accettare la tesi del suicidio della donna dopo la morte ... Segnala msn.com

Viviana e Gioele, Daniele Mondello: “Istanza per la riapertura delle indagini” - Lui non ha mai creduto all'ipotesi secondo la quale sua moglie ... 98zero.com scrive