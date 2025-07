Nico Williams resta all'Athletic Bilbao | Conta il cuore Prima del rinnovo ha voluto fare una cosa

Nico Williams ha scelto il cuore prima di firmare il rinnovo con l'Athletic Bilbao, dimostrando che le emozioni contano più di tutto. Con passione e determinazione, il giovane talento ha deciso di restare fedele alle sue radici, sottolineando quanto sia importante sentirsi a casa. Questa scelta testimonia il suo amore per la maglia e il club, confermando che spesso le decisioni più sincere portano ai risultati più belli. Continua a leggere.

Nico Williams a sorprese resta all'Athletic Bilbao: "Quando si tratta di scelte, ascolto il cuore. Sono dove voglio essere, con i miei. Questa è casa mia. Aupa Athletic". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Athletic Bilbao Conferma i colloqui con Laliga con Jibe al capo di Barcellona LaPorta in mezzo a Nico Williams Saga - In un clima di tensione e grandi manovre nel mondo del calcio iberico, Athletic Bilbao svela di aver avuto incontri con La Liga riguardo alle finanze del Barcellona e alla registrazione di nuovi acquisti, tra cui il talentuoso Nico Williams.

