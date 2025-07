Calciomercato Juve Jonathan David è arrivato al J Medical | ecco l’accoglienza dei tifosi bianconeri – VIDEO

Il calciomercato della Juventus si infiamma con l’arrivo di Jonathan David al J Medical, segnando un nuovo capitolo per i bianconeri. L’attaccante canadese, protagonista del mercato estivo, ha iniziato la sua avventura italiana tra entusiasmo e aspettative. I tifosi già si sono radunati per accogliere il loro nuovo eroe, pronti a sostenere questa emozionante fase di rinascita. Ecco tutti i dettagli e l’atmosfera che sta infuocando Torino…

Le ultime sul calciomercato della Juve, con l’arrivo di Jonathan David al J Medical per le visite mediche. Tutti i dettagli in merito La nuova avventura italiana di Jonathan David è ufficialmente cominciata. Il bomber canadese, primo grande colpo del mercato estivo della Juve, è arrivato questa mattina al J Medical per sostenere le visite mediche di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, Jonathan David è arrivato al J Medical: ecco l’accoglienza dei tifosi bianconeri – VIDEO

Le notizie di calciomercato del 2 luglio: David-Juve, è fatta. Bernardeschi verso Bologna; Juventus, il giorno di Jonathan David: è arrivato in Italia. Ora visite mediche e firma: il programma; Juventus, è fatta per Jonathan David: il bomber che mancava, come dimostra l’eliminazione dal Mondiale….

