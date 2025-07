Sei amico del rettore E i pro Pal aggrediscono il prof | salvo grazie alle arti marziali

In un episodio che ha scosso la comunità universitaria, un insegnante è stato aggredito dai pro pal, ma grazie alle sue abilità nelle arti marziali, è riuscito a difendersi e mettere in fuga gli aggressori. La scena ha lasciato tutti sbigottiti: Albrecht, amico del rettore, ha commentato con preoccupazione come episodi simili possano compromettere la sicurezza quotidiana di chiunque. Un richiamo all’importanza della preparazione e della tutela personale nel contesto urbano.

Quando il gruppo si è accorto che il docente sapeva difendersi sono scappati. Albrecht: "Per me e per altre persone non è più così semplice camminare per Venezia, non sappiamo cosa possa succederci". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Sei amico del rettore...". E i pro Pal aggrediscono il prof: salvo grazie alle arti marziali

