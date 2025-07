Ucraina | intelligence Germania e Olanda Russia aumenta uso armi chimiche

Le recenti rivelazioni dei servizi segreti tedeschi e olandesi dipingono un quadro inquietante: la Russia intensifica l’impiego di armi chimiche in Ucraina, trasformando pratiche criminali in una pericolosa normalità. Questo aumento di uso di agenti tossici come gas lacrimogeni e cloropicrina solleva serie preoccupazioni sulla stabilità della regione e sulla sicurezza internazionale. La comunità globale deve restare vigile e agire con decisione.

Milano, 4 lug. (LaPresse) – Secondo il Servizio di intelligence federale tedesco e due agenzie di intelligence olandesi, la Russia sta aumentando l’uso di armi chimiche in Ucraina. “L’uso di gas lacrimogeni e cloropicrina da parte delle truppe russe è ormai diventato prassi standard ed è diffuso”, hanno annunciato congiuntamente il Servizio di intelligence estero tedesco, il Servizio di intelligence militare olandese e il Servizio di intelligence olandese. Lo riporta Tagesschau. La cloropicrina, nota anche come tricloronitrometano, è un agente chimico appartenente al gruppo degli agenti per la guerra polmonare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: intelligence Germania e Olanda, Russia aumenta uso armi chimiche

In questa notizia si parla di: intelligence - ucraina - russia - armi

Ucraina, Intelligence Usa (Dia): Putin pronto combattere fino 2025 - Secondo intelligence occidentali, Putin vede la guerra in Ucraina come una lotta esistenziale contro l’Occidente, pronto a continuare il confronto fino al 2025.

#TG2000 - #Ucraina, niente armi a #Kiev. #Putin avanza #3luglio #RussiaUkraineWar #Russia #Ukraine #Mosca #Kharkiv #Odessa #TV2000 #NEWS @tg2000it Vai su X

+++ +++ Trump taglia le armi a Kiev: Ucraina in allarme per lo stop ai Patriot. Mosca esulta: più vicina la fine della guerra https://gazzettadelsud.it/?p=2065227 Vai su Facebook

Droni e missili russi su Kiev, attacco notturno. Trump telefona a Putin: Nessun progresso - La Difesa russa rivendica un avanzamento a ovest di Bakhmut; Guerra Ucraina - Russia, le news del 3 luglio. Trump: “Ho detto a Putin che non sono contento. Ancora armi a Kiev”; Guerra Ucraina Russia, Putin: Non rinunceremo a obiettivi. Trump: Nessun progresso.

UCRAINA: Uso diffuso di armi chimiche da Russia - min. Difesa Paesi Bassi - Le agenzie di intelligence olandesi hanno raccolto prove dell'uso diffuso da parte delle forze russe in Ucraina da di ... Da msn.com

Gli 007 di Germania e Paesi Bassi: la Russia aumenta l’uso di armi chimiche in Ucraina - Il servizio federale di intelligence tedesco (BND) ha pubblicato un rapporto congiunto con i servizi di intelligence e controspionaggio militare olandesi in cui si accusa la Russia di aver intensifica ... Scrive globalist.it