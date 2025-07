Cosa fare nel weekend in Lombardia del 4 5 e 6 luglio 2025 | eventi sagre concerti e mostre

Il weekend del 4, 5 e 6 luglio 2025 in Lombardia promette un mix irresistibile di eventi, sagre, concerti e mostre. Tra le mete più vivaci, Milano si anima di iniziative culturali e musicali, mentre nelle località di montagna e sul lago si respira l’atmosfera delle vacanze estive. È il momento ideale per scoprire nuove tradizioni, immergersi nell’arte e vivere la stagione calda senza lasciare la regione. Scopri cosa ti aspetta e non perdere questa occasione unica!

Milano – Clima rovente, l'estate è entrata nel pieno. Per alcuni è già tempo di mare e vacanze, alcuni hanno già assaporato la salsedine o il clima fresco della montagna. Per altri, invece, servirà attendere ancora un po'. Nell’attesa iI primo weekend di luglio 2025 offre molte occasioni per godersi la bella stagione tra spazi aperti e luoghi d’arte che non vanno in vacanza, oltre allo shopping con l’inizio dei saldi in Lombardia il 5 luglio. Pavia per l’occasione si anima con negozi aperti sabato fino a mezzanotte e, come ogni prima domenica del mese, torna “Domenica al Museo”: musei statali e civici aprono gratuitamente le porte al pubblico, un’occasione preziosa per scoprire arte e cultura senza pagare il ticket (info su cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cosa fare nel weekend in Lombardia del 4, 5 e 6 luglio 2025: eventi, sagre, concerti e mostre

