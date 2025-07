Minacce danneggiamenti e botte per impedire l’apertura di un barbiere concorrente | arrestati in quattro

Alle prime luci dell’alba, a Pisa, quattro giovani sono stati arrestati con l’accusa di minacce, danneggiamenti e violenze per ostacolare l’apertura di un barbiere concorrente. Un episodio che mette in luce il dramma delle infiltrazioni criminali nel settore commerciale. Questi comportamenti aggressivi minacciano non solo le attività locali, ma anche la sicurezza di chi lavora con passione e dedizione. La lotta contro queste intimidazioni è più che mai urgente e necessaria.

PISA – Alle prime ore dell’alba i poliziotti della Squadra Mobile della questura di Pisa hanno eseguito quattro custodie cautelari in carcere e una misura cautelare del divieto di dimora in Pisa nei confronti di quattro giovani soggetti di origine tunisina, di eta? compresa tra i 23 ed i 34 anni, accusati a vario titolo di tentata estorsione aggravata, rapina, lesioni personali, percosse e danneggiamento. Le indagini hanno avuto inizio soltanto lo scorso meta? giugno, allorquando un giovane connazionale degli arrestati si rivolgeva all’ufficio denunce della Questura riferendo di essere stato malmenato da quattro connazionali a lui conosciuti, anche mediante l’utilizzo di una bottiglia di vetro, allo scopo di intimorirlo e di dissuaderlo dall’apertura di un esercizio di barbiere nel centro cittadino di Pisa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

