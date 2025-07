Mondiale per Club 2025 il programma dei quarti | probabili formazioni e orari tv

Il Mondiale per Club 2025 si avvicina alle fasi decisive, con i quarti pronti a regalare emozioni e sorprese. Da Milano a tutto il mondo, tifosi e appassionati si preparano a seguire le sfide che potrebbero scrivere nuove pagine di storia calcistica. Scopri programmi, probabili formazioni e orari TV per non perdere nemmeno un minuto di questa avventura entusiasmante! È il momento di vivere il meglio del calcio internazionale.

Milano, 4 luglio 2025 - Scattano i quarti di finale del Mondiale per Club, che verranno inaugurati dalla sfida fra Fluminense e Al Hilal, sicuramente quella meno attesa. I brasiliani sono reduci dalla vittoria per 2-0 ai danni dell' Inter, mentre la formazione allenata da Simone Inzaghi ha eliminato agli ottavi niente meno che il Manchester City, ko 4-3 dopo i tempi supplementari. Si continua poi con Palmeiras-Chelsea: i carioca vengono dal successo nel derby con il Botafogo, sconfitto 1-0, mentre i londinese hanno avuto la meglio del Benfica, con i portoghesi ad arrendersi 4-1 dopo l'1-1 al termine dei regolamentari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club 2025, il programma dei quarti: probabili formazioni e orari tv

In questa notizia si parla di: mondiale - club - quarti - programma

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Dopo lo spettacolo degli ottavi di finale, da oggi scatteranno i quarti del #FIFAMondialeperClub. Il programma Vai su X

Mondiale per club: Psg-Bayern Monaco, Real Madrid-Dortmund, Fluminense-Al Hilal e Palmeiras-Chelsea. Il programma dei quarti Vai su Facebook

Mondiale per Club, il calendario dei quarti: date e orari delle sfide; Mondiale per Club, il tabellone: qualificate, calendario, partite e date; Mondiale per Club 2025, il programma dei quarti: probabili formazioni e orari tv.

Mondiale per Club 2025, il programma dei quarti: probabili formazioni e orari tv - Senza dubbio quello fra i campioni d'Europa del Paris Saint Germain e quelli di Germania, ossia il Bayern Monaco ... sport.quotidiano.net scrive

Dove vedere Fluminense-Al Hilal e Palmeiras-Chelsea per gli ottavi di finale del Mondiale per Club - Due le gare in programma: una in serata e una nella notte italiana di sabato 5 luglio ... Lo riporta msn.com