Rai 2 rispolvera i cartoni animati al mattino, riportando sui nostri schermi le icone dell'infanzia e regalando un tocco di nostalgia alle nuove generazioni. Dopo anni di assenza, il canale generalista si prepara a rinnovare il proprio spazio dedicato ai più piccoli, offrendo un mix di classici intramontabili come Peanuts e Goldrake. Un ritorno al passato che promette di rendere i mattini più magici e coinvolgenti per tutta la famiglia.

C’è stato un tempo in cui i cartoni animati erano un punto fisso nella tv generalista, con slot appositi dedicati ai più piccoli al mattino e nel primo pomeriggio. Poi, con l’avvento dei canali tematici, le cose sono cambiate, ma in autunno è previsto un ritorno al passato, con i cartoni che torneranno protagonisti del mattino di Rai 2. Nella nuova stagione, dal lunedì al venerdì, faranno capolino alcuni titoli evergreen come Peanuts e Goldrake e ci sarà una novità molto attesa: la prima visione della serie Winx Club: The Magic is back, reboot che riporterà in video le fatine create da Iginio Straffi a vent’anni dal loro esordio e in una nuova veste 3D CGI. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it