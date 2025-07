Juventus Women Gallo verso il prestito | destinazione estera

La Juventus Women si prepara a un nuovo capitolo: Gallo, giovane e promettente difensore classe 2006, sta per partire in prestito all'estero. Dopo aver dimostrato il suo valore con la Primavera e aver fatto parte della Prima Squadra, la sua crescita continua oltre i confini italiani. Questa esperienza internazionale rappresenta un trampolino di lancio fondamentale per la sua carriera, aprendo le porte a nuove sfide e opportunità nel calcio europeo.

di Mauro Munno per il giovane difensore che era stato aggregato alla Prima Squadra. Azzura Gallo, difensore classe 2006 della Juventus Women, è uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile bianconero. Dopo essere stata aggregata lo scorso gennaio alla Prima Squadra – con cui ha racimolato qualche presenza – ed essere stata uno dei perni della Primavera che ha conquistato scudetto, Viareggio e Coppa Italia, per Gallo si prospetta un’avventura in prestito. Salvo sorprese la giovane italiana, inserita anche nella TOP 11 della’ manifestazione continentale dell’ultimo Europeo U19, giocherà all’ Anderlecht. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Gallo verso il prestito: destinazione estera

In questa notizia si parla di: women - gallo - juventus - prestito

Giovanili femminili, una stagione di grandi soddisfazioni; Girelli intramontabile, Cantore fionda, resilienza Salvai: pagelle Juve Women; Juventus Women, Azzurra Gallo: 'Lo Scudetto un sogno. La squadra...'.

Juventus Women, Gallo verso il prestito: destinazione estera - Juventus Women, Gallo verso il prestito: destinazione estera per il giovane difensore che era stato aggregato alla Prima Squadra Azzura Gallo, difensore classe 2006 della Juventus Women, è uno dei pro ... Da juventusnews24.com

Juventus Women, non rinnovato il contratto a Belotto. Ecco dove giocherà l’estremo difensore paraguaiano arrivato nel 2023 - Ecco dove giocherà l’estremo difensore paraguaiano arrivato nel 2023 La Juventus Women non ha rinnovato il contratto a Soledad Belotto che lascia ... Lo riporta juventusnews24.com